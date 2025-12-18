Иноагента из Бурятии заочно осудили за оправдание налета БПЛА на авиаполк под Иркутском

Второй Восточный окружной военный суд заочно приговорил Анну Зуеву (журналист из Бурятии, признана иноагентом) к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в «публичном оправдании террористической деятельности», а также в «уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах».

В суде установлено, что в июне этого года Зуева (признана иноагентом) в своих социальных сетях опубликовала видеозапись «о совершенном в Иркутской области террористическом акте», а именно налете БПЛА, оснащенных взрывчаткой, на территорию авиационного полка, «повлекшее уничтожение имущества воинской части». К видео женщина «разместила комментарии, одобряющие и оправдывающие данный террористический акт».

Отмечается также, что Зуева в течение 2025 года дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, она продолжала размещать материалы без «иноагентской плашки».

Помимо лишения свободы, суд запретил ей что-либо публиковать в социальных сетях, администрировать интернет-сайты и форумы сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

31 мая и 1 июня в России были разрушены два моста во время прохождения поездов в приграничных с Украиной районах России, а сразу несколько военных аэродромов в разных частях страны подверглись воздушным атакам, проведенным с помощью беспилотников по новой схеме: дроны стартовали из контейнеров, перевозимых в фурах. В числе атакованных аэродромов были объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Влад Никифоров