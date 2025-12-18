Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Екатеринбург занял второе место среди направлений для новогоднего отдыха

Второе место в списке наиболее востребованных направлений для новогоднего отдыха в России занял Екатеринбург, сообщили в городской администрации. Лидером рейтинга стала Рязань.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Данные были опубликованы Министерством экономического развития РФ на основе анализа бронирований туров на предстоящие каникулы, проведенного Российским союзом туриндустрии. Согласно исследованию, третье место заняла Кострома. В пятерку наиболее популярных направлений также вошли Минеральные Воды (Ставропольский край) и Владивосток (Приморский край).

По информации мэрии, в 2025 году Екатеринбург принял рекордное количество туристов — 1,8 млн человек. Это стало максимальным показателем за всю историю города.

Ирина Пичурина

