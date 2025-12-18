Четверо жителей Батайска пострадали в результате атаки БПЛА

В Батайске Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись два частных дома. Медицинская помощь понадобилась четверым местным жителям, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, в порту Ростова-на-Дону повреждено судно. По предварительным данным, есть жертвы среди экипажа. Также повреждены два корпуса многоэтажки, строящейся в Западном микрорайоне города.

Кристина Федичкина