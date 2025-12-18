В порту Ростова в результате атаки БПЛА повреждено судно

В ночь со среды на четверг Ростов-на-Дону был атакован БПЛА. В порту повреждено судно, по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Также в Ростове повреждены два корпуса многоэтажки, строящейся в Западном микрорайоне города. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа. Информация о пострадавших уточняется. Глава Ростова Александр Скрябин сообщил в своем Telegram-канале, что на местах падения аппаратов работают оперативные службы.

Кристина Федичкина