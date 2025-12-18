Торги за право застройки по КРТ на Бебеля в Екатеринбурге проведут в начале года

В Екатеринбурге в начале 2026 года будет проведен аукцион на право комплексной застройки территории (КРТ) в районе улицы Бебеля. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов, сообщили в городской администрации. Начальная цена лота составит более 277 тыс. руб., а размер шага аукциона — 13 877 тыс. руб.

На участке площадью свыше 11 тыс. кв. м предполагается расселение существующих домов для возведения новых жилых комплексов. В настоящее время там расположены пять жилых домов, построенных в 1951-1953 годах, а также объекты коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры.

Проект предусматривает не только жилищное строительство, но и возведение детского технопарка площадью от 2,5 тыс. кв. м и спортивного объекта. Также запланировано масштабное благоустройство территории, включая обустройство дорог, пешеходных зон, велодорожек, установку малых архитектурных форм и общественных туалетов. Кроме того, победитель аукциона должен будет разработать проектно-сметную документацию для строительства нового корпуса школы №4.

Весной земельный участок в районе улицы Бебеля (Новая Сортировка, Екатеринбург) включили в программу КРТ. Планировалось отдать под застройку территорию площадью 15,6 тыс. кв. м, где расположены шесть домов 1951-1958 годов постройки.

Ирина Пичурина