Американские военные потопили еще три судна предполагаемых наркоторговцев

Южное командование Вооруженных сил США нанесло удар по трем судам предполагаемых наркоторговцев, в результате чего погибло восемь человек. Суда были атакованы в восточной части Тихого океана 15 декабря по указанию главы Пентагона Пита Хегсета, отмечается в официальном сообщении командования в социальной сети X.

По информации военных, «суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались наркоторговлей». Отмечается, что на первом судне находилось трое «наркотеррористов», двое — на втором и еще трое — на третьем.

Предыдущий удар в этом же районе был совершен 5 декабря. В настоящее время известно о 25 потопленных судах. Американские военнослужащие с сентября этого года в Карибском море и Тихом океане проводят операцию по противодействию наркоторговле. Общее количество погибших за это время составило 95 человек.

Влад Никифоров