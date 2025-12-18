Лукашенко: США проиграли, будучи сторонниками протестов в Белоруссии 2020 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США были сторонниками массовых протестов в республике в 2020 году. Он заявил, что Вашингтон тогда проиграл, и должен признать свое поражение.

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ребята, надо уметь признавать поражение. Если даже крупная страна, такая как США, если вы в 2020 году, организовав против нас атаку (не вы лично, но вы были сторонниками этого), проиграли — надо исходить из этого»,— сказал господин Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV. Он добавил, что этот вопрос обсуждал лично со спецпосланником США в Республике Беларусь Джоном Коулом во время недавних переговоров.

По официальным итогам президентских выборов 2020 года Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Результаты вызвали массовые протесты, продолжавшиеся до весны 2021 года. В связи с ними было возбуждено более 4,6 тыс. уголовных дел, оппозиционные деятели были арестованы или покинули страну. На состоявшихся 26 января этого года выборах Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 86,82% голосов. Протестов в республике не было.