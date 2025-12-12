Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником США Коулом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу со спецпосланником США Джоном Коулом. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента. По информации Reuters, стороны обсуждали освобождение политзаключенных в Белоруссии. Переговоры продолжатся 13 декабря, пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Коул и Александр Лукашенко

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Джон Коул и Александр Лукашенко

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В начале встречи Александр Лукашенко поздравил господина Коула с назначением на должность спецпосланника США в Белоруссии. «Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте (президенту США Дональду.— “Ъ”) Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем»,— сказал белорусский президент.

Господин Лукашенко добавил, что доволен действиями Дональда Трампа в последнее время. Белорусский президент не уточнил, о чем идет речь. «Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы»,— сказал Александр Лукашенко.

В июне Минск освободил 14 осужденных, в том числе оппозиционного политика Сергея Тихановского. В июле господин Лукашенко помиловал еще 16 человек. Еще 31 политзаключенного власти Белоруссии освободили в ноябре. Reuters пишет, что американская сторона рассчитывает на помилование до 1,4 тыс. человек.