Старый новый обман

Русфонд несколько месяцев назад уже столкнулся с инвестиционной аферой. Тогда мошенники предлагали людям «открыть инвестиционный счет» якобы для получения дохода. Условием «активации счета» было перечисление средств в «специальный фонд». Этим фондом стал помимо нашей воли Русфонд. В результате мы получили 356 переводов на общую сумму 4,6 млн руб. Когда стало ясно, что счет Русфонда используется в некой мошеннической схеме, мы вернули все деньги отправителям («Инвесторы обмана — 2», см. “Ъ” от 5 сентября). И вот — новая схема, по сути, родственная предыдущей. Специалисты по кибербезопасности говорят: на самом деле она далеко не новая, но мошенники опять предлагают начать с перевода средств на счет Русфонда.

На этот раз мошенники, как нам стало известно, получают контроль над банковской картой жертвы и сами переводят нам деньги. Недавно к нам обратились четыре человека — двое мужчин и две женщины — из разных регионов России, незнакомые друг с другом. Все они попросили вернуть «ошибочно переведенные средства», в среднем по 7–8 тыс. руб. Нас насторожило сходство сумм, и трое из них согласились рассказать, как произошла «ошибка».

Выяснилось, что переводы сделали мошенники, завладевшие банковскими картами потерпевших. Люди сами сообщали злоумышленникам данные: три цифры на обороте карты — CVV-код, а также цифровой код из SMS. Они делали это, желая вернуть то, что потеряли.

Все трое до этого были жертвами инвестиционных афер. Они потеряли огромные суммы — от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. И именно это мошенники использовали как крючок. Сначала потерпевшим звонил человек, представлявшийся юристом или сотрудником полиции, и говорил: «Мы нашли деньги, которые у вас украли». Дальше следовало «но»: нужно перевести определенную сумму на специальный счет, куда потерянные средства потом вернутся. Затем злоумышленники продолжали давить и требовать большие суммы. На что? Поводы находились с лету: на обучение пользованию счетом, на расходы по возврату.

Снова возникает вопрос: зачем мошенникам переводить деньги своих жертв в благотворительный фонд?

Если раньше имя Русфонда, организации с многолетней репутацией, использовалось для того, чтобы вызвать доверие жертвы и удержать ее на крючке, то сейчас слово «Русфонд», как говорят сами потерпевшие, они от злоумышленников не слышали. Только одна из женщин рассказала, что мошенники заявили, будто переводят средства на счет организации, с которой «они сотрудничают». И, похоже, расчет на то, что человек в стрессовой ситуации не станет уточнять детали.

Дмитрий Дудков, главный специалист по противодействию мошенничеству компании F6, дает прагматичное объяснение. По его словам, в последнее время стали набирать силу схемы, направленные на обеление платежей и обход банковских антифрод-систем (специальных алгоритмов, которые срабатывают при подозрительных платежах и блокируют дальнейшие операции). Первые переводы со счетов потерпевших направляются в Русфонд, который банку известен — перевод сюда не вызывает подозрений.

— Преступники делают это для того, чтобы первый перевод направить в благотворительную организацию, а следующие — на свои счета,— говорит Дмитрий Дудков.— Можно предположить, что злоумышленники пытались использовать ранее обманутых людей, получали доступ к их банковским счетам, совершали тестовые платежи в Русфонд, но по каким-то причинам не довели замысел до конца.

Неужели НКО становятся техническим элементом преступной логистики? И не потому, что фонды сознательно участвуют в криминальной схеме, а потому, что ассоциируются с доверием, безопасностью — это эксплуатируется злоумышленниками.

Чтобы понять, насколько распространены схемы с невольным вовлечением благотворительных фондов в мошеннические операции и что можно сделать, чтобы это предотвратить, мы направили запрос в пресс-службу МВД.

Мы обязательно будем рассказывать о том, как развиваются события. Молчание в таких ситуациях удобно только для мошенников. А вот как раз им мы жизнь облегчать не хотим.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда