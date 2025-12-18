Рынок подержанных автомобилей в 2026 году ждет стагнация

Продажи машин с пробегом в будущем году, вероятно, останутся на уровне 2025-го или вырастут не более чем на 5%, считают опрошенные “Ъ” участники рынка.

Даже отмена льготной ставки утилизационного сбора на машины выше 160 л. с. для физлиц с 1 декабря не окажет значительного влияния на динамику, соглашаются эксперты. Большее значение до сих пор имеет высокая ключевая ставка, ограничивающая доступность покупки, уточняет собеседник “Ъ”.

Из-за новых правил расчета утильсбора в 2026 году существенно сократится ввоз автомобилей старше трех лет и мощностью более 160 л. с., считает замгендиректора «Авилона» Роман Титов. В результате, продолжает господин Титов, на вторичном рынке сформируется дефицит популярных в России ушедших корейских, японских, европейских брендов.

По оценке коммерческого директора «Авто.ру» Даниила Шкурыгина, 70% продаж — за машинами до 160 л. с. Средняя стоимость машин с пробегом в первом квартале 2026 года, прогнозирует руководитель отдела автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр», из-за повышения утильсбора может вырасти на 3–4%.

