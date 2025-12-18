Пробег на месте

Отмена льготной ставки утильсбора на машины свыше 160 л. с. для физлиц может привести к изменениям в структуре вторичного авторынка в 2026 году. Дилеры ждут сужения этого сегмента, дефицита ушедших корейских, японских, европейских брендов и роста спроса на новые китайские машины. Участники рынка допускают, что продажи подержанных машин в 2026 году ждет стагнация, а в лучшем случае умеренный рост на несколько процентов.

Продажи легковых автомобилей с пробегом в 2026 году, вероятно, останутся на уровне текущего года или увеличатся в пределах 5%, считают опрошенные “Ъ” участники рынка. Вторичный авторынок традиционно довольно инертен в том числе в силу своих объемов. Даже отмена льготной ставки утилизационного сбора на машины выше 160 л. с. для физлиц с 1 декабря не окажет значительного влияния на динамику, соглашаются эксперты. Большее значение до сих пор имеет высокая ключевая ставка, ограничивающая доступность покупки, уточняет собеседник “Ъ”. В новом сегменте автопроизводители предлагают различные программы субсидирования, что недоступно для рынка пробега.

Согласно оценке ассоциации «Российские автомобильные дилеры», при продолжении падения продаж новых автомобилей в 2026 году вторичный рынок будет чувствовать себя стабильно. «Мы не ожидаем роста продаж. Все же потребительская активность снижена, в том числе из-за высокой ключевой ставки и ужесточения кредитных условий»,— отмечают там. Руководитель отдела автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Карев прогнозирует рост вторичного авторынка в 2026 году на 3–5%. Директор департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов видит продажи на уровне 2025 года, в лучшем случае ждет роста на 4%, до 6,5 млн штук.

Впрочем, вероятны планомерные изменения в структуре вторичного рынка, считают дилеры.

По мнению замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Романа Титова, из-за новых правил расчета утильсбора в 2026 году существенно сократится ввоз автомобилей старше трех лет и мощностью более 160 л. с. «Этот сегмент заметно сузится, потому что такие автомобили будут привозить точечно под конкретные запросы клиентов»,— отмечает топ-менеджер. В результате, продолжает господин Титов, на вторичном рынке сформируется дефицит популярных в России ушедших корейских, японских, европейских брендов. Дмитрий Карев также отмечает потенциальную нехватку в стране в 2026 году подержанных бензиновых автомобилей с двигателем от 2.0 л и возрастом от трех до пяти лет.

По словам собеседника “Ъ”, именно подержанные машины старше трех лет, как правило, привозились по льготным ставкам в 5,2 тыс. руб., оформляясь на физлиц, чтобы не платить коммерческий утильсбор. Делалось это либо через фирмы-посредники, либо при сопровождении автосалона, поясняет источник “Ъ”.

Изменение правил утильсбора будет стимулировать часть граждан переходить к покупке новых автомобилей, прежде всего моделей китайских брендов, считает господин Титов. При этом другая часть рынка, добавляет топ-менеджер, будет смещаться в сторону более доступных по цене машин мощностью менее 160 л. с. Будут и те, для кого новые ставки не станут препятствием для покупки, добавляет собеседник “Ъ”. Вадим Черноусов напоминает, что автомобили мощностью выше 160 л. с. не составляют большинство в структуре продаж на вторичном рынке. По оценке коммерческого директора «Авто.ру» Даниила Шкурыгина, 70% продаж — за машинами до 160 л. с. «Возможный дисбаланс может возникнуть в отдельных нишах, однако массовому сегменту дефицит не угрожает»,— уверен он.

Устаревание автопарка, считают дилеры, в 2026 году продолжится.

Снижение ввоза физлицами не может пройти совсем бесследно, говорит господин Черноусов. Средняя стоимость машин с пробегом в первом квартале 2026 года, прогнозирует господин Карев, из-за повышения утильсбора может вырасти на 3–4%. В «Рольфе» же считают, что цены не изменятся или, возможно, даже немного снизятся.

Согласно данным «Автостата», продажи подержанных автомобилей за январь—ноябрь выросли на 2,7%, до 5,66 млн штук. По оценке Вадима Черноусова, по итогам 2025 года рынок пробега увеличится на 3,5%, до 6,25 млн штук. Похожий прогноз дает Роман Титов: рост на 2,5–3%, до 6,15–6,25 млн штук. СEO автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов ожидает роста рынка на 3–6%. По прогнозу господина Шкурыгина, вторичный авторынок в текущем году увеличится лишь на 1%, до порядка 6,1 млн машин.

Наталия Мирошниченко