Табачный бизнес могут обязать платить за смену адреса склада как за новую лицензию

Производителей и дистрибуторов табачной продукции могут обязать заново оплачивать лицензию при изменении адреса склада. Это следует из поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговом кодексе, закрепляющего нормы лицензирования оборота табака (есть у «Ъ»).

Размер пошлины приравняют к стоимости новой лицензии: 9,5 млн руб. для производителей и 800 тыс. руб. для оптовиков. Инициатива направлена на борьбу с «мобильными» складами теневого оборота. По словам депутата Артема Кирьянова, нелегальная продукция формирует 9,5% рынка сигарет и свыше 70% рынка вейпов.

Как отмечают источники «Ъ» на табачном рынке, мера может привести к тому, что с ростом нагрузки в итоге столкнутся легальные производители и дистрибуторы. Смена адреса часто происходит по независящим от компаний причинам — переименование улиц, истечение аренды или расширение бизнеса, заявил один из собеседников «Ъ».

«Это примерно как брать деньги за прописку в квартире», — говорит источник.

По словам председателя Национального сообщества потребителей никотина Дмитрия Владимирова, для дистрибутора сумма в 800 тыс. руб. сопоставима с прибылью за несколько месяцев. «Недобросовестный импортер, работающий через однодневки, лицензию получать не будет», — добавляет он.

