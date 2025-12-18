Табачники теряют мобильность

Производителей и продавцов табачной и никотинсодержащей продукции могут обязать повторно оплачивать стоимость лицензий при смене адреса складов. Поправки к профильному законодательству подготовила группа депутатов Госдумы. Перерегистрация может стоить 9,5 млн руб. для производителей и 800 тыс. руб. для дистрибуторов. Мера направлена на борьбу с мобильными складами теневых продавцов. Но столкнется с ростом издержек легальный бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Размер пошлин за внесение изменений в лицензии, выданные на производство и оборот табака и никотинсодержащей продукции, может быть приравнен к выплатам за оформление новых. Это следует из поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговом кодексе, закрепляющего нормы лицензирования оборота табака (есть у “Ъ”). Документ направили в комитет Госдумы по бюджету и налогам депутаты Артем Кирьянов, Александр Спиридонов и Айдар Метшин.

Господин Кирьянов пояснил “Ъ”, что последовательное регулирование табачного рынка — вопрос не только наполнения бюджета, но и ответственности перед гражданами. Любые «серые зоны» приводят к росту нелегального оборота, утрате контроля и усилению криминальной составляющей, убежден он. В бюджетном комитете Госдумы и Минфине “Ъ” оперативно не ответили.

Антон Силуанов, министр финансов, в интервью РБК, октябрь 2022 года: «Оборот табака — сфера, где еще много непрозрачных зон, включая серый импорт из соседних стран».

Производство табачной и никотинсодержащей продукции в России лицензируется с марта 2024 года. Пошлина за разрешение на пять лет — 9,5 млн руб. Лицензирование торговли планируется поэтапно ввести в 2026 году: в ноябре Госдума приняла в первом чтении подготовленный правительством законопроект. Он предполагает, что пошлина для дистрибуторов составит 800 тыс. руб. на пять лет, розницы — 20 тыс. руб. в год.

Согласно поправкам, пошлина будет взиматься снова в случае увеличения количества мест осуществления лицензируемой деятельности или изменения адреса объектов. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, поясняет, что мера направлена на борьбу с нелегальным импортом и контрафактом: сейчас предприниматели могут избегать проверок, переезжая со склада на склад. Артем Кирьянов говорит, что нелегальная продукция формирует 9,5% рынка традиционных сигарет. В 2023 году доля достигала 13%. На рынке вейпов показатель превышает 70% (см. “Ъ” от 6 ноября).

По словам вице-президента Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолта Хамзатова, самый популярный механизм распространения табачного контрафакта — мобильные склады, регулярно меняющие адреса. Они позволяют размывать цепочки поставок и выводить продукцию из-под надзора, говорит он. Легальный бизнес, по мнению эксперта, работает по стабильным адресам. Фиксацию складов и точек хранения господин Хамзатов считает логичным элементом регулирования.

Но два источника “Ъ” на табачном рынке считают, что с ростом нагрузки в итоге столкнутся также легальные производители и дистрибуторы.

Смена адреса, по его словам, зачастую происходит вне зависимости от позиции компаний — это может быть переименование улиц, изменение нумерации домов, внесение кадастровых правок и прочее. Один из собеседников “Ъ” обращает внимание на то, что для крупных оптовиков периодическая смена складов в принципе входит в плановый цикл. Истекают договоры аренды, ищутся новые оптимальные места для логистических центров и т.п., возникают непредвиденные обстоятельства.

На рынке добавляют, что новые склады требуются дистрибуторам при развитии бизнеса, а производителям — в качестве мощностей временного хранения. «Это примерно как брать деньги за прописку в квартире»,— говорит источник “Ъ”. Один из собеседников называет нагрузку абсурдной, поясняя, что новые адреса у крупной компании могут появляться несколько десятков раз за год. Вице-президент Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий Марк Дудко считает, что предложенная депутатами мера может привести к существенному росту издержек легального сектора. Вынудить поменять склад может, например, рост арендной платы. «В некоторым смысле предприниматель ущемляется этой мерой в своей свободе принятия управленческих решений»,— говорит он.

Председатель Национального сообщества потребителей никотина Дмитрий Владимиров считает, что дополнительная нагрузка лишь усугубит ситуацию с контрафактом. «Недобросовестный импортер, работающий через однодневки, лицензию получать не будет»,— поясняет он. Эксперт называет стоимость лицензий значительной: «Для дистрибутора сумма в 800 тыс. руб. сопоставима с операционной прибылью за несколько месяцев, чтобы ее отработать, нужно дополнительно продать товара на 16–20 млн руб.».

Александра Мерцалова