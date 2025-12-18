В российских аэропортах выявили «тревожно низкий» уровень автоматизации

Уровень цифровизации в российских аэропортах остается «тревожно низким». Таковы данные исследования компании-разработчика авиационных IT-решений ORS (есть у “Ъ”), опросившей топ-менеджеров 57 аэропортов.

Лишь 20% аэропортов имеют интерактивные киоски самостоятельной регистрации и посадку по мобильному талону. Системы автообработки багажа есть также у 20%, а ИИ-видеонаблюдение для мониторинга потоков — лишь у 16%. Только 25% оценивают общий уровень цифровизации как высокий.

Главными барьерами две трети аэропортов назвали сложности интеграции. В 50% случаев мешает отсутствие единой стратегии. Центральной проблемой в ORS считают неопределенность ответственности: «Без четкой нормативной базы при сбое будет непонятно, кто виноват — разработчик, оператор или регулятор».

В «Пулково» сообщили “Ъ” о тестировании биометрии и внедрении eGate-турникетов. Виктор Горбачев из ассоциации «Аэропорт» отметил, что прогрессивные сервисы пока останутся привилегией крупных хабов, а региональные аэропорты сфокусированы на более насущных расходах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ручная работа».