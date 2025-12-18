В «Литресе» рассказали, когда к озвучиванию аудиокниг привлекают ИИ

Гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев рассказал в интервью «Ъ» о роли искусственного интеллекта в озвучке аудиокниг на платформе. По его словам, нейросети не являются основным инструментом.

«Нейросети далеко не основной инструмент озвучки книг: в основном все топовые проекты озвучиваются «звездными чтецами», поскольку они во многом поддерживают авторский продукт своим именем»,— заявил господин Анурьев.

Вторым приоритетом является услуга «Литрес Чтец» с профессиональными дикторами. ИИ используется для озвучки произведений, которые по экономическим причинам нецелесообразно отдавать чтецам. «Соответственно, то, что невозможно озвучить по экономическим причинам чтецами, то уже и озвучивает ИИ»,— пояснил глава компании.

При этом, если аудиокнига, озвученная ИИ, набирает популярность, ее переозвучивают живым исполнителем. «ИИ в этом плане скорее помощник, чем замена человека»,— резюмировал господин Анурьев, отметив, что такой подход соответствует международному тренду.

Подробнее — в интервью Сергея Анурьева «Ъ».