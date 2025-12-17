Минцифры хотят запустить единую платформу IMEI-номеров в 2026 году

Министерство цифрового развития РФ планирует создать базу данных идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI) в 2026 году. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко на заседании Общественного совета при Минцифры.

«Мы предлагаем ввести учет номеров IMEI, — отметил заместитель министра (цитата по «Интерфаксу»). — Напоминаю, что, помимо сим-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер».

IMEI — уникальный 15-значный код, который производители присваивают гаджетам. С его помощью операторы определяют, какой аппарат находится в их сети, и могут отследить его местоположение.

По словам замминистра, создание единой базы и привязка IMEI-номеров к сим-картам поможет удостовериться, что конкретная сим-карта не находится в БПЛА. Такая практика может помочь ослабить режимы блокировок, выразил надежду Дмитрий Угнивенко.

В ноябре российские операторы связи ввели «период охлаждения» сим-карт для защиты от БПЛА: при попадании сим-карты на территорию РФ мобильный интернет и СМС блокируются на 24 часа.

О том, что Минцифры разработал поправки к законам, предполагающие создание единой платформы IMEI-номеров, стало известно в июне этого года. Тогда ведомство обосновывало эту меру борьбой с телефонным мошенничеством и пресечением нелегального оборота устройств.