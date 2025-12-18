В «Литресе» рассказали о проблемах использования ИИ для мониторинга книг

Группа компаний «Литрес» использует искусственный интеллект (ИИ) для мониторинга контента на предмет новых законодательных инициатив. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Анурьев в интервью «Ъ».

По его словам, весь выкладываемый контент, включая теперь и подкасты, проходит модерацию. «ИИ нам позволяет проводить мониторинг на соответствие новым законодательным инициативам», — пояснил он.

Ранее гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев жаловался, что механизм приравнивает каждое упоминание пива к наркотикам. Глава «Литрес» подтвердил эти случаи. «Не только пиво как наркотик, он и главную героиню маркирует как распространительницу героина», — сказал господин Анурьев.

Он добавил, что ИИ не различает сокращения и жаргонизмы. «Однако для этого ИИ и нужен: LLM-модель обращает внимание, что в фрагменте текста слишком часто упоминаются термины, которые близки в своем понимании к наркотикам», — заявил гендиректор, объясняя принцип работы системы.

Подробнее — в интервью Сергея Анурьева «Ъ».