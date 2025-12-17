Бизнесмен получил 17 лет колонии за покушение на главу района под Воронежем

Железнодорожный райсуд Воронежа на основании обвинительного вердикта присяжных назначил 47-летнему предпринимателю Андрею Богомазову 17 лет колонии строгого режима за покушение на главу администрации Рамонского района Николая Фролова в 2019 году.

Как установил суд, Богомазов считал чиновника виновным в срыве выгодной сделки и отказе в введении в эксплуатацию объекта недвижимости, из-за чего решил убить его. Для этого он в декабре 2019 года установил взрывное устройство под автомобиль господина Фролова. Взрыв произошел в тот момент, когда глава района садился в машину. Он выжил, но получил ранения ног. Как рассказали в облпрокуратуре, ущерб припаркованным рядом с местом взрыва автомобилям превысил 800 тыс. руб.

Расследованием уголовного дела о покушении занималось Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Андрея Богомазова задержали и заключили под стражу только в 2023 году. Вину он не признал. Переживший покушение Николай Фролов в 2022 году покинул пост главы района и перешел на работу в облправительство.

Сергей Толмачев, Воронеж