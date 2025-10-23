Присяжные признали воронежского бизнесмена виновным в покушении на главу района

Присяжные вынесли вердикт по уголовному делу воронежского предпринимателя Андрея Богомазова, которого следствие обвиняет в покушении на главу администрации Рамонского района Николая Фролова в 2019 году. Как рассказали «Ъ» в Железнодорожном райсуде Воронежа, подсудимый признан виновным по всем пунктам обвинения.

Господина Богомазова задержали и заключили под стражу в июле 2023 года. Главное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило ему обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), хранении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и изготовлении взрывчатки и оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). По версии следствия, в конце 2019 года бизнесмен заложил взрывное устройство под автомобиль на тот момент главы Рамонского района Николая Фролова. Оно сдетонировало, но чиновник выжил. Обвинение считает, что покушение произошло из-за конфликта предпринимателя с районной администрацией из-за отказа на ввод в эксплуатацию нежилого объекта, который был построен с нарушениями.

Сам Андрей Богомазов отрицает вину. Защита неоднократно обжаловала его арест в СИЗО, однако суд оставлял меру пресечения неизменной.

Сергей Толмачев, Воронеж