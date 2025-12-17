В Екатеринбурге открылась выставка семьи художников Ефремовых

В МВЦ «Дом Поклевских-Козел» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера) открылась выставка «Одного поля ягоды. Выставка живописи и графики семьи Ефремовых». Проект показал преемственность трех поколений династии художников в одном выставочном пространстве, сообщили в пресс-службе музея.

Самый старший в семье — Валентин Ефремов, ранее работал архитектором и занимался в изостудии. В силу возраста (ему 93 года) он отсутствовал на открытии. Его сын Алексей Ефремов и внучка Анна Ефремова стали профессиональными художниками. «Валентин Михайлович открыл в нашей семье дверь в мир изобразительного искусства»,— рассказал Алексей Ефремов.

Начало выставки посвящено изображениям членов семьи и разным сюжетным композициям. Второй зал вобрал в себя все пейзажные работы. Один из главных экспонатов: инструменты Ефремова- старшего, с помощью которых он писал свои этюды — не менее четырех в день. Далее в экспозиции — образы города.

«Здесь все наши традиционные ценности: семья, родной край, природа, история. Все, благодаря чему мы являемся русскими людьми: наши истоки, наши корни, наша культура»,— сказал на открытии генеральный директор музея Александр Емельянов.

Картиной, которая отличается от остальных, стал натюрморт «У баньки». Его Алексей Ефремов посвятил своей жене. «Я неделю жил в Нижних Сергах, очень соскучился. Я знал, что она приедет, собрал этот букет и, пока ждал, написал. О чем я хочу сказать? Как только человек влюбляется, у него появляются в искусстве и вообще в всем, что он делает, новые качества, которые неведомым образом передаются зрителям»,— пояснил Алексей Ефремов.

Выставка будет работать до 22 февраля 2026 года.

София Паникова