«Литрес» удалил 4,5 тыс. книг из-за опасений по законодательству

Группа компаний «Литрес» сняла с продажи около 4,5 тыс. книг из-за сомнений издательств в необходимости маркировки контента с упоминанием наркотиков. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Анурьев в интервью «Ъ».

«Мы сняли с продажи около 4,5 тыс. книг, поскольку у издательств есть сомнения с точки зрения того, что там и как упоминается и как следует промаркировать этот контент», — сказал он.

По его словам, на платформе сейчас промаркировано около 400 книг. «Однако закон в текущей редакции настолько жесткий, что, на мой взгляд, никакая маркировка использоваться не будет, просто все книги, по которым будут подозрения у издательств и площадок, будут сняты», — отметил господин Анурьев.

Обсуждение смягчения законодательства, по его словам, ведется только в рамках отраслевой повестки Российского книжного союза. «Как частная компания — не имеем такой возможности», — заявил гендиректор «Литреса».

Подробнее — в интервью Сергея Анурьева «Ъ».