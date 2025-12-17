Жители и гости Тюмени заплатили свыше 100 млн рублей за неправильную парковку

Сотрудники ГИБДД по Тюменской области наложили штрафы на более 100 млн руб. за неправильную парковку в Тюмени в 2025 году, рассказал мэр Максим Афанасьев на прямой линии. Градоначальник подчеркнул, что власти в декабре снова увеличат количество платных парковочных мест в городе с 4,5 тыс. до 6,8 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Введение платных парковок в Тюмени обусловлено не потребностью в сборе денежных средств в казну. Это инструмент, позволяющий регулировать численность автомобилей в моменте на том или ином парковочном месте»,— сказал градоначальник, призвав «заплатить 75 руб. за час парковки, чем 2,5 тыс. руб. за неправильную стоянку».

Василий Алексеев