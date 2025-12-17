Осужденных не пустили в террористы

В одной из колоний Ростовской области трое осужденных задержаны по подозрению в подготовке теракта. По версии следствия, они планировали поджечь в пенитенциарном учреждении здания и захватить заложников. Однако о преступном замысле вовремя стало известно правоохранителям. У фигурантов изъяли заточки, телефоны с материалами террористического характера и лоскуты ткани с изображением, внешне схожим с флагом террористической организации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управление ФСБ России по Ростовской области совместно с региональным ГУФСИН предотвратили теракт в одном из пенитенциарных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, задержаны трое граждан Узбекистана, отбывающих наказание в ИК-9 в городе Шахты.

«29-летний фигурант осужден в Ростове за тяжкое причинение вреда здоровью, 27-летний — за незаконное производство или сбыт наркотиков, а 25-летний — за убийство в Азове Ростовской области»,— рассказал собеседник издания.

Собеседник «Ъ» также сообщил, что фигуранты являются сторонниками признанного террористическим и запрещенного в РФ «Исламского государства» (ИГ). Следователи считают, что задержанные готовили план захвата заложников (из числа сотрудников учреждения) и поджога зданий. В ходе обысков у злоумышленников обнаружены и изъяты заточки, лоскуты ткани с нанесенным изображением, внешне схожим с флагом террористической организации, и мобильные телефоны, содержащие материалы террористического характера.

На основании материалов оперативно-разыскной деятельности СУ СКР по Ростовской области в отношении заключенных возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).

Как писал «Ъ-Ростов», в ноябре Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела о подготовке теракта в СИЗО-5 по ул. Тоннельной 4 ноября 2024 года. Следствие утверждает, что трое заключенных планировали напасть на сотрудника изолятора, выпустить украинских граждан и потребовать от российских властей прекращения специальной военной операции. Действия злоумышленников пресекли правоохранители. Подсудимые признали вину.

Также Южный окружной военный суд продолжает рассматривать дело о захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в июне 2024 года. Пятерых фигурантов — Даниила Камнева, Рамзана Албекова, Магомеда Алханова, Малика Гандалоева и Адама Кодзоева (в зависимости от роли и степени участия каждого) обвиняют в покушении на побег из-под стражи, в захвате заложников, дезорганизации деятельности СИЗО, участии в террористической организации, покушении на теракт и приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313; ч. 3 ст. 206; ч. 3 ст. 321; ч. 2 ст. 205.5; ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205; ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ).

Кристина Федичкина