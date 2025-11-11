К свободе с «коктейлем Молотова»

Суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела о подготовке теракта в СИЗО-5 по Тоннельной улице 4 ноября 2024 года. Следствие утверждает, что трое фигурантов, содержащихся в СИЗО, планировали напасть на сотрудника изолятора, выпустить украинских граждан и потребовать от российских властей прекращения специальной военной операции. Действия злоумышленников пресекли правоохранители. Подсудимые признали вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран B марте 2025 года Григорий Синченко был осужден за диверсию, шпионаж, незаконный оборот взрывчатки и др. преступления

Южный окружной военный суд (в Ростове-на-Дону) начал слушание по существу дела Дмитрия Папенко, Владимира Макаренко и Григория Синченко. Их обвиняют в планировании теракта в СИЗО-5 (ч.1 ст.30; п. «а», «в», ч.2 ст.205 УК РФ). Кроме того, последнему вменяют в вину вовлечение иного лица в совершение преступления (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ). Каждому из фигурантов грозит до 20 лет лишения свободы.

На первом заседании суд установил личности подсудимых. Дмитрию Папенко 49 лет, он уроженец Севастополя, имеет два гражданства – РФ и Украины. Осужден в 2014 году за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, в сентябре 2024 года – за госизмену, прохождение обучения террористической деятельности и подготовку теракта. Приговорен к 21 году колонии особого режима.

Владимиру Макаренко 28 лет. Он – гражданин Украины, родился в селе Родниковка Черкасской области. Ранее не был судим, его уголовное дело находится на стадии следствия. Григорию Синченко 34 года, он гражданин Украины, родился в Макеевке Донецкой области. В марте 2025 года был осужден за диверсию, шпионаж, незаконный оборот взрывчатки и другие преступления (всего – 40 эпизодов) на 26 лет строгого режима. Все трое получили среднее или средне-специальное образование, холосты и не трудоустроены.

В июле 2024 года, находясь в ростовском СИЗО-5, фигуранты подружились «на фоне взаимного несогласия с проведением специальной военной операции», сказано в материалах дела. Идея совершить теракт возникла у Дмитрия Папенко. Так он рассчитывал привлечь внимание и обратиться к властям РФ с требованиями относительно российско-украинского конфликта. Владимир Макаренко и Григорий Синченко содержались в других камерах, однако Дмитрий Папенко смог наладить с ними связь и договориться о сотрудничестве. Синченко должен был подготовить план-схему СИЗО и установить время смены постовых. Папенко и Макаренко искали орудия для совершения преступления, придумывали способ выхода из камер и определяли объекты для поджога.

Соучастники наметили теракт на 4 ноября 2024 года – в День народного единства. Согласно плану, Папенко и Макаренко должны были утром 4 ноября попросить сотрудника СИЗО сопроводить их в хозяйственное помещение. Затем Макаренко предстояло ударить надзирателя по голове, забрать у него ключи, форму и спецсредства.

Далее сообщники хотели выпустить из камер всех граждан Украины и найти средства связи, чтобы передать сообщение российским властям. Главным их требованием было «освобождение граждан Украины и иных стран, задержанных правоохранительными органами РФ в ходе специальной военной операции, а также ее полное прекращение». В случае невыполнения требований Папенко, Макаренко и Синченко планировали поджечь здание СИЗО-5, взяв горючее на стоянке служебного автотранспорта учреждения.

Фигуранты смогли добыть два штыря, два крюка, обрез трубы, а также заготовки для «коктейлей Молотова»: бутылки, лоскуты ткани и лейкопластырь. Григорий Синченко в июле попытался привлечь к осуществлению теракта еще одного гражданина Украины по фамилии Махно. Однако тот отказался и прекратил общение с Синченко.

Реализовать план фигурантам не удалось. 11 октября 2024 года сотрудники правоохранительных органов раскрыли замысел и пресекли планы злоумышленников.

В суде все трое обвиняемых признали вину. Следующее заседание по делу назначено на 18 ноября.

Мария Иванова