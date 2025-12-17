Мэр Тюмени предложил создать монорельс вблизи озера Круглое

Создание монорельса в Тюмени является «одной из перспектив развития внеуличного транспорта» в городе, заявил мэр Максим Афанасьев на прямой линии. «Мы понимаем и честно говорим, что трамваи в существующих параметрах дорог мы не сможем сделать, а вот внеуличному транспорту в виде монорельса можем дать жизнь»,— сказал он.

По словам господина Афанасьева, объект может появиться в рамках проекта по развитию территории вокруг озера Круглое. Ранее градоначальник отмечал, что в администрации рассматривают предложения по созданию «ансамбля функциональных зон, способных привлечь внимание широкого круга горожан»: современного концертного зала мирового уровня, научно-образовательного центра с интерактивными экспозициями, набережную с прогулочными аллеями и уникальными плавучими садами, спортивных школ по водным видам спорта, волейболу и баскетболу.

«Цель сохранить парк им. Юрия Гагарина и преобразить территорию, примыкающую к нему, сделав ее любимым местом отдыха и досуга тюменцев. Мы активно собираем экспертные мнения представителей различных сфер, чтобы создать пространство, максимально удобное, функциональное и приятное для жителей города»,— написал Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Ранее, в июле 2024 года, в мэрии Тюмени подписали постановление о развитии транспортной инфраструктуры, которое предусматривает запуск монорельса или фуникулера в городе до 2040 года. Для нового вида транспорта планируют создать линии длиной 51,8 км и депо. Как следует из документа, пассажиропоток на монорельсе или фуникулере прогнозируется на уровне до 20 тыс. человек в пиковые периоды.

