На Урале пенсионера подозревают в убийстве женщины из-за продуктов

В Туринске (Свердловская область) следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего пенсионера, который подозревается в убийстве 59-летней женщины, временно проживавшей в его доме. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По версии следствия, преступление произошло 16 декабря 2025 года в частном доме подозреваемого. Между пенсионером и женщиной возник конфликт. Как пояснил подозреваемый в ходе допроса, гостья часто отправляла его сходить в магазин за продуктами. Пенсионер заявил, что каждый поход в магазин давался ему с трудом, так как у него болят ноги.

В ходе ссоры мужчина взял бытовой нож и нанес женщине смертельный удар. О случившемся фигурант сообщил соседям, которые и вызвали полицию. Мужчина признал свою вину в полном объеме.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Полина Бабинцева