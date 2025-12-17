Афанасьев: электробусы не прижились в климате Тюмени

Климатические условия в Тюмени «все-таки не дают возможности обеспечивать продолжительный период работы» современных электробусов на маршрутах, рассказал мэр Максим Афанасьев на прямой линии. По словам градоначальника, городские власти в рамках эксперимента приобрели транспортное средство и отправили его по маршруту № 10. «Многие удивляются, что отопление в зимний период осуществляется от автономного двигателя. Так создана техника, которая не позволяет полностью перевести общественный транспорт на автономность»,— добавил господин Афанасьев.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Мэр отметил, что в администрации рассматривали «очень качественную линейку» электробусов Минского автомобильного завода (МАЗ), однако вновь подчеркнул, что «погодные условия, в которых они эксплуатируются в Белоруссии», отличаются от тюменских. «Сегодня крайне низкая конкуренция среди производителей, которые могут поставлять автобусы с хорошим запасом хода на электрозаряде. Жизнь на месте не стоит, еще несколько лет, и будет более технологичные автобусы поставляться на наш рынок»,— сказал он, заверив, что власти будут стремиться к увеличению количества электротранспорта в Тюмени.

Василий Алексеев