Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Старое еврейское кладбище в Кисловодске получило статус ОКН

В Кисловодске старое еврейское кладбище признали объектом культурного наследия. Соответствующий документ разместили на портале правовой информации Ставропольского края.

Фото: портал правовой информации Ставропольского края

Фото: портал правовой информации Ставропольского края

Кладбище на пересечении улицы Артема и переулка Степного появилось еще в 1820 году.

Отделу археологии поручили направить материалы в региональный минюст для включения в реестр, а также отдать в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы.

Мария Хоперская

Новости компаний Все