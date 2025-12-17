Старое еврейское кладбище в Кисловодске получило статус ОКН
В Кисловодске старое еврейское кладбище признали объектом культурного наследия. Соответствующий документ разместили на портале правовой информации Ставропольского края.
Фото: портал правовой информации Ставропольского края
Кладбище на пересечении улицы Артема и переулка Степного появилось еще в 1820 году.
Отделу археологии поручили направить материалы в региональный минюст для включения в реестр, а также отдать в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы.