В Славянском районе восстановили свет после падения обломков БПЛА
В Славянском районе Краснодарского края полностью восстановили электроснабжение после того, как обломки беспилотника повредили две высоковольтные линии. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«По информации ЕДДС Славянского района, энергоснабжение в муниципалитете полностью возобновили в 15:52»,— говорится в сообщении.
В ночь на 17 декабря фрагменты беспилотника повредили две высоковольтные линии электропередачи. К утру без электричества остались примерно 12,7 тыс. жителей. Для устранения последствий на место направили пять аварийных бригад, включая специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ремонтные работы продолжались в течение дня.