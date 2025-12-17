В Славянском районе восстановили свет после падения обломков БПЛА

В Славянском районе Краснодарского края полностью восстановили электроснабжение после того, как обломки беспилотника повредили две высоковольтные линии. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По информации ЕДДС Славянского района, энергоснабжение в муниципалитете полностью возобновили в 15:52»,— говорится в сообщении.

В ночь на 17 декабря фрагменты беспилотника повредили две высоковольтные линии электропередачи. К утру без электричества остались примерно 12,7 тыс. жителей. Для устранения последствий на место направили пять аварийных бригад, включая специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ремонтные работы продолжались в течение дня.

Алина Зорина