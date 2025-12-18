Коммерция на обочине

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий размещение рекламы на «желтых табличках» под знаками дорожного движения. По мнению законодателей, бизнес злоупотребляет размещением рекламы на дорогах под видом информационных указателей. Спрос на подобные размещения формируется в связи с ростом цен на наружную рекламу, который наиболее ощутим в сегменте малого и среднего бизнеса, считают аналитики.

Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию поправки к закону «О рекламе» об ужесточении правил размещения информации на дорожных знаках. Об этом “Ъ” рассказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Так, в законопроекте предлагается установить запрет на распространение рекламы на дорожных знаках и их опорах, исключив возможность размещения логотипов магазинов и предприятий, уточнил господин Топилин. По его мнению, «реализация инициативы может привести к перераспределению рекламных бюджетов и созданию новых каналов поступлений в региональные бюджеты за счет легализации рекламной деятельности».

Сейчас закон «О рекламе» запрещает распространение коммерческой информации на знаках дорожного движения или его опоре. При этом ГОСТ 2019 года допускает установку щитов на желтом фоне под ними для обозначения информации об объектах притяжения участников движения, не являющейся рекламой.

Законопроект, ужесточающий требования к такому размещению, был внесен в Госдуму в августе 2024 года. Из текста пояснительной записки следует, что «хозяйствующие субъекты» РФ «злоупотребляют правом размещения информации на желтых информационных знаках под дорожными указателями для показа рекламы». Инициатива предлагает четко определить, какая информация допустима для размещения, исключив возможность обозначения логотипов магазинов и предприятий. По словам Максима Топилина, запрет не коснется социально значимых объектов, таких как парковки, вокзалы и аэропорты. После внесения законопроекта правительство РФ издало предписание региональным властям совместно с ФАС проверить соблюдение законодательства о рекламе на дорожных знаках и их опорах, добавляет депутат. В ФАС рассказали “Ъ”, что уделяют внимание соблюдению запрета размещения рекламы на дорожных знаках, а в случае выявления фактов нарушения законодательства ведомство применяет меры административного воздействия.

Спрос на размещение рекламы в виде информационных знаков формируется из-за низкой стоимости по сравнению с легальными наружными размещениями — в среднем на 40–80%, говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. При этом, по словам собеседника “Ъ” на рекламном рынке, стоимость наружной рекламы за 2025 год вырастет на 18–20%. В целом этот рынок вырастет на 10% и составит 105–109 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 декабря). В Russ ответили “Ъ”, что не занимаются размещением коммерческих указателей на дорожных знаках. В Росавтодоре также заявили, что подведомственные им ФКУ на автомобильных дорогах не совершают подобные размещения.

Классические рекламные щиты не всегда расположены там, где требуется навигация, тогда как такие указатели находятся на уровне дорожных знаков, и водители чаще обращают на них внимание, напоминает управляющий директор «Hybrid Россия» Дмитрий Федосеев. Эффективность такого продвижения растет из-за нативного формата и общего тренда на перевод классической наружной рекламы на digital-носители, где ролики крутятся всего по несколько секунд, считает операционный директор «Рейтинга рунета» Анатолий Денисов.

Подобные размещения проводятся не через операторов наружной рекламы, а закупаются напрямую у подрядчиков, связанных с содержанием улично-дорожной сети — при формальной «информационной» оболочке, напоминает Игорь Демидов. На рекламном рынке они занимают десятые доли процента, но для ресторанов, парков, отелей и схожих предприятий в сегменте МСБ это может быть чувствительно, добавляет он. После ужесточения правил размещения на легальную наружную рекламу распределится порядка 50–70% бюджетов, а на геосервисы и перформанс-форматы — около 30–50%, считает эксперт.

Варвара Полонская