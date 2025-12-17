На Ставрополье построили 32 частных дома с использованием эскроу-счетов

Ставропольский край активно внедряет эскроу-счета в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). В 2025 году подрядчики уже завершили 32 частных дома по этой схеме, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края. Министр строительства и архитектуры Андрей Уваров сообщил, что с марта заключили свыше 200 договоров подряда с эскроу-счетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Закон о эскроу-счетах для ИЖС вступил в силу 1 марта 2025 года. Деньги заказчика банк блокирует до полной сдачи дома и регистрации права собственности в Росреестре. Это исключает риски обмана или банкротства подрядчика. Заказчики и строители взаимодействуют онлайн через портал строим.дом.рф. Сейчас 236 застройщиков края подключились к системе.

Ранее цифры росли поэтапно. В июле заключили 57 договоров, построили дома в Ставрополе, Кисловодске и Ессентуках. К августу число застройщиков достигло 170, договоров — 60. В сентябре сдали 10 объектов в четырех муниципалитетах, заключили 134 договора, 211 фирм выразили готовность. К октябрю построили 17 домов, договоров стало 160. Рост объясняют поручением губернатора Владимира Владимирова и контролем минстроя.

Эскроу-счета повышают прозрачность сделок. По данным ДОМ.РФ, по всей России площадь ИЖС с ними превысила 1,2 млн кв. м, работает 2700 подрядчиков. Средний дом строят 7 месяцев за 6,9 млн рублей. В Ставрополье за январь-ноябрь ввели 1,1 млн кв. м жилья в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Регион лидирует на юге России, годовой объем может достичь 2,7–3 млн кв. м.

Станислав Маслаков