Аперитивная сводка

Розничные продажи аперитивов в январе—ноябре увеличились более чем на 50%, до 1,48 млн дал. Спрос разогревает переориентация на такую продукцию потребителей вина, которое подорожало в последнее время из-за повышения пошлин. При этом, по оценкам участников рынка, доля напитков российского производства в категории аперитивов достигает уже 86,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогу января—ноября 2025 года продажи аперитивов в российской рознице составили более 1,48 млн декалитров (дал), что больше на 50,2% год к году, следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников рынка. Среди других быстрорастущих категорий также выделяются сладкие настойки — спрос на них вырос на 16,5%, до 3,33 млн дал, ром — на 11,2%, до 1,84 млн дал, виски — на 9,5%, до 9,48 млн дал. Также активный рост наблюдается у мескаля — традиционного мексиканского алкоголя из сока агавы — почти на 20%, до 1,2 тыс. дал, и саке — традиционного японского крепкого алкоголя — на 17,3%, до 7,9 тыс. дал. Однако данные категории растут в основном за счет низкой базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Владелец Калужского ликероводочного завода «Кристалл» (КЛВЗ) Павел Победкин называет аперитивы самой быстрорастущей алкогольной категорией в России: «Это не разовый рост, а системный». По его данным, объем рынка такой продукции в 2025 году вырос в полтора раза, до 1,6 млн дал. Продажи КЛВЗ в категории выросли более чем в два раза, до 301 тыс. дал, отмечает эксперт.

Президент алкогольной группы Ladoga Вениамин Грабар увеличение спроса на аперитивы связывает с миграцией потребителей из винной категории, демонстрирующей снижение спроса в этом году.

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в январе—ноябре 2025 года продажи тихого вина сократились на 1,5%, до 50,7 млн дал, игристого — на 2,7%, до 17,6 млн дал. Спрос на вино в России сейчас падает в основном за счет заметного подорожания импортной продукции после повышения пошлин с 20% до 25% в августе этого года (см. “Ъ” от 16 октября).

При этом основной рост продаж аперитивов происходит за счет активной локализации производства такой продукции, замечает господин Грабар. Например, Ladoga под конец текущего года расширила линейку своих аперитивов Ligare, выпустив четыре новых вкуса такой продукции, добавляет господин Грабар. Первый тираж каждого из наименований составит от 40 тыс. до 55 тыс. бутылок, уточняет он. По его данным, доля напитков российского производства в категории аперитивов за год выросла с 76,6% до 86,1%. Из современных категорий выше доля российского продукта только у джина, добавляет он.

По мнению коммерческого директора Stellar Group Александра Гревцова, спрос на аперитивы активно растет также за счет подорожания из-за повышения акцизов крепкого алкоголя —водки, коньяка, виски. С начала 2026 года акцизы на спирт в РФ вырастут на 11,4%, до 824 руб. за 1 л безводного спирта в составе напитка. Аперитивы же меньше испытывают ценовую нагрузку за счет меньшего градуса, поясняет господин Гревцов.

Аперитивы успешно помогают в целом алкогольным производителям на фоне снижения продаж по основным крепким алкогольным напиткам, добавляет эксперт.

По данным РАТК, в январе—ноябре текущего года спрос на спиртные напитки крепче 9% сократился на 1%, до 107,3 млн дал. Заметнее всего уменьшились продажи у слабоалкогольной продукции — на 87,6%, до 1,45 млн дал, коньяка — на 9,1%, до 11,3 млн дал, водки — на 3,5%, до 66,3 млн дал. Положительную динамику показывают только ликероводочные изделия — на 13,4%, до 16,6 млн дал, и прочие спиртные напитки — на 3,9%, до 13,02 млн дал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В преддверие готовящегося повышения минимальной розничной цены Вениамин Грабар прогнозирует, что слабоалкогольные категории, в которые входят аперитивы, продолжат расти. Александр Гревцов прогнозирует увеличение категории в 2026 году минимум на 5–7% в натуральном выражении.

Владимир Комаров