Паслер и Чуйченко открыли отреставрированное здание Минюста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге после капитального ремонта состоялось открытие здания Главного управления Министерства юстиции России по Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Ведомство переехало в отреставрированный особняк XIX века на улице Пушкина, 24. В церемонии приняли участие губернатор Денис Паслер и министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Реставрация здания шла с 2024 года. Во время ремонта были укреплены стены, отремонтированы перекрытия и кровля, модернизированы системы вентиляции, отопления и пожарной безопасности. Специалистам удалось сохранить исторический облик особняка.

«Реставрация стала результатом совместной работы многих людей, которым менее, чем за полтора года, удалось вернуть к жизни важную страницу истории города. Минюст, в свою очередь, продолжит принимать участие в деле сохранения уникального российского архитектурного наследия»,— подчеркнул господин Чуйченко.

Здание впервые появилось на плане Екатеринбурга в 1856 году. Оно принадлежало Александре Мерной, дочери генерала Ахматова, и изначально служило помещением для частной уральской типографии, специализирующейся на литературе по горному делу. В советское время строение было надстроено до трех этажей, и в разное время в нем располагались Уралстатуправление и Екатеринбургский колледж экономики, статистики и информатики. В 2019 году здание было передано ведомству.

Полина Бабинцева