На Кубани 180 организаций культуры получили господдержку

Власти Краснодарского края в 2025 году оказали различные виды поддержки 180 организациям культуры в рамках модернизации отрасли и улучшения качества жизни жителей региона. Вице-губернатор Александр Руденко отметил, что социальное развитие и благосостояние людей остается приоритетной темой как на федеральном уровне, так и в регионе, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Президент России и губернатор ставят перед нами ряд стратегических задач, которые помогут семьям с детьми,— упор делается именно на те семьи, где двое и более детей»,— заявил Александр Руденко.

Сейчас в крае проходит реконструкция дома культуры в Мостовском районе и здания музея в Успенском районе. Работы планируется завершить в следующем году. Регион участвует в федеральной программе «Земский работник культуры» — уже 33 специалиста приехали работать в сельскую местность. В 2025 году пять библиотек в четырех районах привели к единому стандарту. На данный момент 20 библиотек края получили статус модельных.

В сфере образования регион участвует в федеральных программах, что позволило отремонтировать школы в Анапе, Армавире, Выселковском, Кореновском и Успенском районах, а также детский сад в Белоглинском районе. Кадровый дефицит решается через программу «Земский учитель» — региону необходимо почти 600 педагогов.

Александр Руденко подчеркнул, что основными направлениями работы остаются поддержка участников специальной военной операции и их семей, обеспечение отраслей достаточным количеством работников, сокращение бедности и повышение благополучия семей. Он также поручил в период новогодней кампании уделить особое внимание многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и семьям участников СВО.

Алина Зорина