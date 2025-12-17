Полковнику ВСУ дали пожизненное за 14 терактов в России

Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Евгения Булацика. С июля 2023 года по май 2024 года он совместно с другими военнослужащими ВСУ участвовал в 14 терактах на территории РФ, в результате которых погибли люди. Общий ущерб от этих терактов составил 18 млрд руб., сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

В сентябре Второй Западный окружной военный суд заочно признал виновными Булацика и полковника ВСУ Ростислава Карпушу в совершении теракта в Курской области. В ноябре 2024 года военнослужащие приказали своим подчиненным ударить по позициям ВС РФ в Курской области, применив 11 американских ракет ATACMS и четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow. Из-за ракетного обстрела погибли несколько российских военнослужащих.