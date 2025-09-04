Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Двум полковникам ВСУ дали пожизненные сроки за ракетный обстрел Курской области

Второй Западный окружной военный суд заочно признал виновными командиров двух воинских частей ВСУ полковников Евгения Булацика и Ростислава Карпушу в совершении теракта в Курской области, повлекшего смерть людей (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Их приговорили к пожизненному лишению свободы, 10 и 9 лет из которых они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Осужденные объявлены в международный розыск. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.

Как установил суд, в ноябре 2024 года военнослужащие приказали подчиненным совершить ракетный удар по позициям ВС РФ в Курской области, применив 11 американских ракет ATACMS и четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow. Из-за удара погибли несколько российских военнослужащих.

В июне этого года Ростислав Карпуша уже был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за организацию двух ракетных ударов по позициям военнослужащих ВС РФ и гражданскому объекту в Курской области. В апреле прошлого года Евгений Булацик получил 18 лет колонии строгого режима за отданный приказ на бомбардировку нефтеналивной станции в Брянской области.

В середине августа суд приговорил солдата 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Михаила Горвата к 16 годам лишения свободы за теракты в Курской области.

Кабира Гасанова