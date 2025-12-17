Директора стройфирмы на Ставрополье подозревают в неуплате 119 млн рублей налогов
Руководитель строительной компании из Кировского округа Ставропольского края стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают уклонении от уплаты НДС в особо крупном размере, сообщили в СУ СК России по региону.
По версии следствия, с 2018 года по 2019 год предприниматель не платил налог на добавленную стоимость. В декларациях, поданных им в налоговую службу, информация была ложной. Общий долг превысил 119 млн руб.
Следствие по делу продолжается.