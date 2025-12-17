С 2026 года в Ставропольском крае изменятся тарифы на техосмотр

С 1 января 2026 года в Ставропольском крае начнут действовать новые тарифы на технический осмотр транспортных средств. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Для легковых автомобилей максимальная стоимость ТО составляет 1,2 тыс. руб., для мототранспортных средств — 423 руб. Выше цена подниматься не может. Вместе с тем, лимит по стоимости техосмотра для автобусов вместимостью 9-16 мест составляет 2 тыс. руб., а для большегрузов — 2,5 тыс. руб. Для прицепов массой до 3,5 тонн максимальная цена составит 992 руб.

Техосмотр транспорта для опасных грузов категории N3 обойдется не более чем в 3,3 тыс. руб.

Мария Хоперская