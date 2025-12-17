Власти решили отложить отмену наличной оплаты проезда в нижегородском транспорте

Депутаты заксобрания предложили перенести на полгода введение нормы об отмене наличной оплаты проезда в Нижегородской агломерации. Поправку к законопроекту внесла фракция «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Единороссы предложили ввести полностью безналичную оплату проезда с 1 июля 2026 года. Это время нужно, чтобы подготовились и сами пассажирские перевозчики, а в торговых сетях наладили продажу транспортных карт. Правительству Нижегородской области депутаты рекомендовали проработать вопрос с продажей одноразовых проездных билетов для безналичной оплаты.

Законопроект, с учетом внесенной поправки, депутаты рассмотрят на пленарном заседании 18 декабря.

Как писал «Ъ-Приволжье», законопроект подготовили в региональном правительстве. Предполагалось, что с 1 января 2026 года купить билет в автобусах и электротранспорте за наличные деньги невозможно будет в Нижнем Новгороде, с 2028 года — в Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Городце, Богородске и на Бору.

В минтрансе уверены, что полный безнал повысит безопасность перевозок. Вместе с тем, по данным ведомства, монетами и купюрами в автобусах, трамваях и метро сейчас расплачиваются лишь 3% пассажиров.

Изначально отменить безналичную оплату планировали с 1 ноября 2025 года, затем вопрос отложили до конца года.

Иван Сергеев