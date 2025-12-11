Депутаты решили не мелочиться

Профильный комитет заксобрания Нижегородской области рекомендовал отменить оплату проезда в общественном транспорте наличными. В Нижнем Новгороде это ограничение начнет действовать с 2026 года, а с 2028 — в остальных городах агломерации. Монетами и купюрами в автобусах, трамваях и метро сейчас расплачиваются лишь 3% пассажиров. В минтрансе Нижегородской области иронизировали над сторонниками налички, считающими оплату по картам одним из способов слежки за гражданами. Депутаты попросили оставить возможность разовых расчетов наличными для туристов и жителей в глубинке, где зачастую негде купить транспортные карты. Эксперты полагают, что нормы об исключительной оплате проезда по безналу нарушат закон о защите прав потребителей, допускающий любые виды расчетов, а внедрение билетов на одну-две поездки потребует отдельного тарифного регулирования.

С 2026 года проезд в автобусах Нижнего Новгорода будет оплачиваться только через валидаторы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по транспорту рассмотрел поправки в закон об организации пассажирских перевозок, которые переводят пассажиров общественного транспорта на безналичную оплату проезда. Как писал «Ъ-Приволжье», с 2026 года купить билет в автобусах и электротранспорте за наличные деньги невозможно будет в Нижнем Новгороде, с 2028 года — в Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Городце, Богородске и на Бору. С 1 октября в областном центре объявили переходный период на безналичную систему оплаты проезда, пока расплатиться можно любым способом, напомнил замминистра транспорта Денис Рябинин.

В минтрансе уверены, что полный безнал повысит безопасность перевозок. Водители автобусов и трамваев просят оградить их от общения с пассажирами и процедуры продажи билетов с пересчитыванием денег, это отвлекает от вождения, пояснил чиновник.

По данным министерства, в переходный период количество поездок за наличные сократилось на 20% — до 595 тыс. Их доля в общем количестве оценивается в 3%, а весь общественный транспорт оборудован валидаторами для оплаты посредством проездных или банковских карт. Оставшиеся в автопарках Нижнего Новгорода 210 кондукторов будут переведены в контролеры, уточнил Денис Рябинин. Он сослался на то, что запрет оплаты проезда наличными вводили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ярославле. Прокуратура Нижегородской области также одобрила этот законопроект, не усмотрев никаких нарушений закона в фактической отмене хождения наличного рубля в автобусах.

Чиновники утверждают, что сами транспортные карты можно купить в киосках за наличные, и таким образом возможность сохраняется.

Кроме безопасности, безнал поможет обелить рынок пассажирских перевозок: многие частные предприниматели продают «билеты неустановленного образца», рассказал замминистра транспорта.

Некоторые нижегородцы выступили против запрета, направив по сети свыше 250 обращений. Центр управления регионом по этим жалобам выяснил, что многие заявители не пользуются общественным транспортом, заверил Денис Рябинин. Он поиронизировал над доводами «так называемого общественного совета Нижегородской области», посчитавшего инициативу «частью глобальной повестки», а безналичные транзакции — способом тотального контроля граждан и слежкой за их перемещениями. В отличие от виртуальных расчетов пассажиры оставляют на купюрах свои отпечатки пальцев, пошутил чиновник.

Нововведения потребуют открыть больше точек по продажам транспортных карт, отметил председатель комитета Владимир Солдатенков.

«Пассажиры должны иметь возможность их купить, это необходимо развивать по всей Нижегородской области»,— предупредил он. Депутат Василий Суханов согласился, что ограничения помогут не отвлекать водителей, однако оплату наличными все же необходимо предусмотреть для тех ситуаций, когда невозможно оплатить картой. Депутат Владимир Паков добавил, что туристы не обязаны знать нижегородское законодательство, поэтому транспортные карты надо также продавать на вокзалах и в аэропорте.

Инициатива противоречит закону о защите прав потребителей, допускающего оплату наличным и безналичным способом, возразил директор АСКОП «Ситикард» Юрий Рябиков. «Все-таки правильно оставить наличку, которая со временем превратится в единичные поездки, и в этом нет проблем. Мы можем вызвать социальное напряжение, впопыхах это не делается», — предупредил он.

Билеты, покупаемые на одну-две поездки, как в Санкт-Петербурге, потребуют оснастить сканерами 6 тыс. валидаторов и обеспечить стабильный интернет, пояснил Юрий Рябиков.

А единый билет наподобие московского сам по себе стоит 20 руб. за носитель, и потребует отдельного тарифного регулирования. Столичная практика показала, что ретейлеры требовали комиссию до 25% за продажу разовых проездных, а оплату наличными в Санкт-Петербурге пришлось возвращать по решению суда, предупредил директор «Ситикарда».

Зампред заксобрания Алексей Антонов отметил, что в правительстве «принимают очередные шаги, которые осложнят жизнь людям».

Неясно, как продавать билеты в глубинке при том, что транспортная проблема в Нижегородской области — одна из основных. Тем не менее депутаты комитета решили единогласно поддержать законопроект, который заксобрание рассмотрит на следующей неделе.

Роман Рыскаль