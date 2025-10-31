Оплату наличными в нижегородском транспорте сохранят до конца 2025 года
Минтранс Нижегородской области решил ввести переходный период перевода общественного транспорта Нижнего Новгорода на систему безналичной оплаты. Он будет действовать до конца 2025 года, сообщили в ведомстве 31 октября.
Ранее минтранс планировал полностью отменить возможность оплаты проезда наличными средствами в наземном общественном транспорте областного центра. В большинстве транспорта нет кондукторов, и водителям приходится отвлекаться на продажу билетов пассажирам. Также в минтрансе отмечали, что за наличные в среднем покупается около 4% билетов.
Теперь ведомство решило продлить возможность покупки билетов за наличные еще на два месяца, чтобы за это время пассажиры, которые привыкли расплачиваться в транспорте таким способом, смогли купить транспортную карту или установить мобильное приложение.
С 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода, независимо от способа оплаты, повысится до 40 руб.