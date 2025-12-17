Путина добавили в мультфильм «Простоквашино»

Создатели «Простоквашино» сделали Владимира Путина одним из персонажей мультсериала. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказались кадры серии. На них президент РФ позирует на фоне новогодней елки в компании героев мультфильма — Кота Матроскина, пса Шарика, Дяди Федора, Почтальона Печкина и других. Издание указывает, что подлинность кадров подтвердил источник на медиарынке.

О том, что Владимир Путин может появиться в «Простоквашино» на ПМЭФ-2025 сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По ее словам, ввести персонаж посоветовал вице-президент индонезийской Modena Corporation Майкл Джизара. Госпожа Слащева тогда заявила, что «Матроскин с президентом» могут стать «мягкой силой» для продвижения России и ее культуры за границей. Комментируя новость, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «Путин — это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан».

В 2018 году «Союзмультфильм» перезапустил «Простоквашино», снятое по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Мультфильм показывают на федеральных телеканалах.