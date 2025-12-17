Предпринимателям Симферополя могут компенсировать расходы за новогоднее оформение витрин

Администрация Симферополя возместит представителям малого и среднего бизнеса затраты на новогоднее оформление нежилых помещений в размере до 100 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В программе поддержки могут участвовать субъекты малого и среднего предпринимательства, понесшие расходы на украшение своих объектов к новогодним праздникам 2026 года.

Как уточнили в администрации, в отборе смогут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые понесли затраты на оформление нежилых помещений к новогодним праздникам 2026 года. Также учитываются затраты на оплату работ по доставке, установке и монтажу оформления, а также на приобретение оборудования и материалов, использованных при оформлении нежилого объекта.

Для получения компенсации предприниматель должен быть зарегистрирован в Симферополе и вести деятельность в границах города. Необходимо украсить минимум один элемент — фасад, витрину, окно, входную группу, веранду или прилегающую территорию.

Администрация уточнила, что декорированный элемент должен выходить на улицу, проспект, переулок или площадь.

Анна Гречко