На Ставрополье аннулировали 409 разрешений иностранцам

В Ставропольском крае с начала года приняли 409 решений об отказе в выдаче и аннулировании разрешительных документов для иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, 102 иностранным гражданам отказали в выдаче документов на проживание в России, у 307 человек разрешения аннулировали.

Основными причинами стали предоставление поддельных документов или ложных сведений, пребывание за границей более шести месяцев в течение года, запрет на въезд в Россию, непредставление ежегодных уведомлений и расторжение брака с гражданином России. Так, 23 иностранца лишились документов из-за развода. Как отмечают в ведомстве, фиктивные браки активно используются мигрантами для получения российского статуса и гражданства.

В качестве примера приводится случай с гражданкой Армении, которая в 2022 году вышла замуж за россиянина и получила разрешительные документы. После расторжения брака в 2025 году ее статус аннулировали.

Иностранные граждане обязаны покинуть Россию в течение 15 дней после получения уведомления об аннулировании разрешения. При невыполнении этого требования к нарушителям применяют принудительные меры.

Константин Соловьев