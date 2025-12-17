На Нагиева пожаловались в Минюст и Минкульт из-за недовольства фильмами о войне

Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев написал обращение в Минюст с просьбой признать актера и телеведущего Дмитрия Нагиева иностранным агентом. Еще одно обращение парламентарий направил в Минкульт и попросил ограничить участие артиста в проектах с бюджетным финансированием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Нагиев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Дмитрий Нагиев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В соцсети депутат назвал господина Нагиева «чучелом» из-за его высказываний. На недавнем показе нового новогоднего фильма актер заявил журналистам, что популярность таких картин будет только расти, «потому что (снимают) сколько фильмов про войну, просто сил уже нет».

«А в Курской области все кайфуют, — написал депутат Гулиев. — Ничем не помогает стране, сбежал, как маленький ребенок, от проблем и ответственности и гавкает что-то с умным видом».

Он уточнил, что «направил запросы в Минюст с просьбой признать этого уставшего деятеля инагентом и в Минкульт, чтобы не допускали мученика к фильмам с государственным финансированием».

В обращениях на имя министров юстиции и культуры депутат написал, что Дмитрий Нагиев допустил «высказывания, содержащие пренебрежительное и негативное отношение» к СВО. Также курский парламентарий заявил, что в 2022 году в соцсети актер публиковал посты, «которые значительной частью общественности были восприняты как политическое заявление, направленное на дискредитацию происходящих в стране событий».

В Минюсте и Минкульте обращение депутата пока не комментировали, также ситуацию не комментировал господин Нагиев.