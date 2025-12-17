Лурье рассчитывает переехать в купленную у Долиной квартиру как можно скорее

Полина Лурье рассчитывает переехать в квартиру, купленную у певицы Ларисы Долиной, «как только появится возможность». Покупательница недвижимости выразила надежду, что это произойдет скоро. Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении артистки 25 декабря.

«Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады, отмечаем важный для нас день, победу. Конечно, я очень рада и хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал»,— сказала госпожа Лурье в программе «Пусть говорят» (видео опубликовано в Telegram-канале «Первого канала»). Полина Лурье заявила, что певица не предлагала вернуть ей деньги в обмен на недвижимость.

Лариса Долина продала Полине Лурье квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. в 2024 году. После заключения сделки певица заявила, что стала жертвой мошенников, которым она передала полученные деньги. В марте Хамовнический суд Москвы восстановил за Ларисой Долиной право собственности на жилье, однако 16 декабря Верховный суд России отменил это решение.

