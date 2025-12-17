Спецпрокуратуре Сербии предъявили счет на €1,5 млрд

Президент Сербии Александр Вучич обвинил спецпрокуратуру по борьбе с оргпреступностью в срыве сделки с компанией Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа. Кушнер намеревался построить крупный офисно-жилищный комплекс на месте бывшего Генштаба Сербии. Предполагается, что из-за срыва сделки республика потеряла €1,5 млрд. Глава государства пообещал «лично подать иск ко всем, кто участвовал в травле инвестора». Угрозы прозвучали после того, как спецпрокуратура выдвинула по «делу Генштаба» обвинения против близкого соратника Вучича — министра культуры Николы Селаковича. С подробностями из Белграда — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сербский президент Александр Вучич

Фото: ANDREJ CUKIC / EPA / ТАСС Сербский президент Александр Вучич

Фото: ANDREJ CUKIC / EPA / ТАСС

«Сербии причинен огромный ущерб, страна лишилась инвестиции в €750 млн, а общие потери составили €1,5 млрд»,— объявил Александр Вучич вечером 16 декабря в эфире главной информационной программы ключевого телеканала страны — РТС. В тот же день стало известно, что компания Джареда Кушнера отказалась от проекта строительства в центре Белграда крупного офисно-жилищного комплекса. Его планировалось возвести на месте зданий Генштаба и Минобороны, частично разрушенных в 1999 году натовскими бомбардировками.

Правительство Сербии еще весной 2024 года подписало соглашение с компанией Джареда Кушнера, предоставив ей безвозмездно на 99 лет огромную территорию в центре столицы с приоритетным правом ее последующего выкупа. После этого со зданий Генштаба и Минобороны был снят статус объектов культурного наследия, что позволяло зятю президента США немедленно начать строительство.

В ситуацию, однако, вмешалась сербская спецпрокуратура по борьбе с оргпреступностью. «Дело о Генштабе» стало одним из самых резонансных из тех, которые она сейчас расследует.

По версии прокуроров, статус объектов культурного наследия был снят незаконно.

Среди главных подозреваемых проходит министр культуры Никола Селакович, считающийся близким соратником президента. Ему инкриминируется злоупотребление служебным положением и фальсификация документов. На прошлой неделе министра вызывали по этому поводу в спецпрокуратуру, а в начале нынешней выдвинули против него официальное обвинение.

Произошло это несмотря на то, что буквально накануне Александр Вучич предупредил: он помилует всех, против кого спецпрокуратура выдвинет обвинения. А глава Минюста Ненад Вуйич объявил о предстоящей ревизии работы прокурорского ведомства. На этом фоне оппозиция даже обвинила власти в планах вообще ликвидировать спецпрокуратуру по борьбе с оргпреступностью.

Вначале в наступление на прокуроров перешел министр культуры. Выступая на провластном телеканале Informer, Селакович объявил: спецпрокуратура целится в него, «чтобы поразить президента». Министр выразил уверенность, что процесс над ним «положит конец организованной преступной группировке, сформированной вокруг прокуратуры по борьбе с оргпреступностью», ибо он покажет, «кто разрушал государство». По словам Селаковича, речь пойдет о суде «над этими людьми, которые хотели сменить власть без выборов через насилие и по указке извне».

Вслед за министром с угрозами выступил и президент. Александр Вучич заявил, что эта кампания преследовала цель «подорвать Сербию экономически», и пообещал «лично подать иск ко всем, кто участвовал в травле инвестора» Кушнера.

Все это неизбежно ведет к усилению противостояния между президентом и спецпрокуратурой по борьбе с оргпреступностью, уступать в котором, похоже, не собирается пока ни одна из сторон.