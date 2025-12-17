Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвестиции в основной капитал Степновского округа Ставрополья выросли на 123%

В Степновском округе инвестиции в основной капитал по итогам девяти месяцев 2025 года выросли на 123,6% год к году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В тот же период округ повысил объем отгруженных товаров собственного производства: по промышленным предприятиям — до 81,1 млн руб., по пищевым производствам сумма достигла 23,5 млн руб.

Министр добавил, что Степновский округ вошел в ТОП-10 территорий по оценке документов стратегического планирования, поднявшись за год на 18 позиций.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все