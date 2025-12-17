Инвестиции в основной капитал Степновского округа Ставрополья выросли на 123%

В Степновском округе инвестиции в основной капитал по итогам девяти месяцев 2025 года выросли на 123,6% год к году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В тот же период округ повысил объем отгруженных товаров собственного производства: по промышленным предприятиям — до 81,1 млн руб., по пищевым производствам сумма достигла 23,5 млн руб.

Министр добавил, что Степновский округ вошел в ТОП-10 территорий по оценке документов стратегического планирования, поднявшись за год на 18 позиций.

Наталья Белоштейн