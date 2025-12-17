С карты Свердловской области исчезнет поселок Каквинские Печи

Поселок Каквинские Печи (Свердловская область), который находится на территории муниципального округа города Карпинск, вскоре будет упразднен и исчезнет с карты региона. Соответствующий законопроект, разработанный Карпинской думой, поступил на рассмотрение в областное Заксобрание.

В пояснительной записке к документу говорится, что поселок утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. В населенном пункте площадью 47,8 га нет постоянного населения, жилых домов, объектов торговли и инфраструктуры.

Поселок был основан в начале XX века рабочими Надеждинского металлургического завода, которые производили в этих местах древесный уголь из хвойных пород деревьев. Решение о ликвидации поселка Каквинские Печи было принято городской думой в 2014 году. После этого начался процесс переселения жителей. На момент принятия решения в поселке проживало 69 человек. Процесс расселения завершился в 2019 году, а в 2020 году поселок отключили от электросетей.

Полина Бабинцева