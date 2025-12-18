По данным краевого министерства здравоохранения, в 2025 году в Краснодаре за медицинской помощью с диагнозом «анорексия» обратились десять человек, а с диагнозом «булимия» — двое. Данные по региону в ведомстве предоставить не смогли. Эксперты связывают низкие показатели с тем, что люди с расстройствами пищевого поведения (РПП) обычно не обращаются за медицинской помощью. Они полагают, что реальная ситуация в регионе гораздо хуже, чем показывают официальные цифры. Чаще всего РПП диагностируют у подростков и молодых женщин.

В 2025 году в Краснодаре зарегистрировано десять пациентов с диагнозом анорексия и два человека с диагнозом булимия, рассказали «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения. В ведомстве отметили, что статистика заболеваемости расстройствами пищевого поведения (РПП) в целом по Краснодарскому краю не ведется. Вместе с тем, по данным Центра изучения расстройств пищевого поведения (РПП), в настоящее время до 4,5% подростков в России сталкиваются с проблемами, связанными с питанием, и возраст, когда эти расстройства начинают проявляться, постепенно снижается.

Анорексия представляет собой серьезное нарушение пищевого поведения, которое характеризуется искаженным восприятием собственного тела и экстремальным снижением веса. Одним из расстройств, связанных с анорексией, является булимия, при которой человек употребляет чрезмерное количество пищи, а затем вызывает у себя приступы рвоты. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от этих заболеваний составляет около 5%.

Реальная картина по РПП в крае серьезнее официальных цифр, считает врач-психиатр, психотерапевт клиники высоких медицинских технологий WMT Дмитрий Котенко. «Обращений больше, но часто пациенты приходят с жалобами на тревогу или депрессию, не осознавая, что корень проблем — в расстройстве пищевого поведения»,— говорит врач.

«Низкие официальные показатели связаны не столько с реальной распространенностью, сколько с особенностями диагностики и тем, что значительная часть пациентов не обращается за медицинской помощью. По наблюдениям специалистов, число пациентов с симптомами анорексии, булимии и компульсивного переедания в последние годы демонстрирует тенденцию к росту, что соответствует общемировым данным», — считает врач-эндокринолог ЧУЗ КБ «РЖД-медицина» Анна Золотарева.

По словам специалистов, чаще всего РПП страдают подростки и молодые девушки. Однако, добавляет Анна Золотарева, в клинической практике все чаще встречаются случаи среди юношей, мужчин и пациентов среднего возраста. В группе риска — лица с повышенной тревожностью, перфекционизмом, сниженной самооценкой и повышенной чувствительностью к социальным оценкам.

«Основной дебют заболевания — 12—18 лет. У детей младше 10 лет отказ от еды или переедание часто маскируют психологические проблемы: стресс, буллинг, семейные конфликты. При этом многие пациенты — уже взрослые люди, годами живущие с не выявленным расстройством. Первые звоночки — навязчивые мысли о еде и фигуре, резкие изменения в питании (от диет до бесконтрольных срывов) и стойкое недовольство телом, которое не проходит даже при похудении. Также часто бывают ритуалы самоочищения — вызов рвоты, прием слабительных, мочегонных средств с намерением снизить вес»,— объясняет Дмитрий Котенко.

По словам Анны Золотаревой, элементы нарушенного пищевого поведения могут встречаться и у маленьких детей, особенно в семьях, где присутствует акцент на массу тела, внешний вид или существует жесткий контроль питания.

В большинстве случаев за медпомощью обращаются родственники пациентов, либо РПП замечают врачи смежных специальностей, говорит Дмитрий Котенко. «Сам пациент редко видит проблему, часто отрицает ее или не понимает всей глубины ситуации»,— объясняет врач.

При подозрении на расстройство пищевого поведения важно обеспечить пациенту спокойную и поддерживающую атмосферу и организовать консультацию у психиатра, психотерапевта или врача, имеющего опыт работы с РПП, делится доктор Золотарева. «Не рекомендуется критиковать пациента за внешний вид или вес, применять давление или попытки заставить есть, обсуждать проблему в обвинительном ключе. Ранняя диагностика и комплексный подход, включающий работу психотерапевта, диетолога и врача, являются ключевыми факторами успешного лечения»,— объясняет Анна Золотарева.

«Предложите помощь в поиске врача и сходите на прием вместе. Помогайте восстанавливать другие сферы жизни — учебу, хобби, общение»,— резюмирует Дмитрий Котенко.

Наталья Решетняк